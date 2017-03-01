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03.03.17 | 11:06 НОВОСТИ | Архив новостей
Жертвами ДТП в Иглинском районе оказались две жительницы Салаватского района
Обе они ехали в автобусе в качестве пассажиров.
Авария, произошедшая 2 марта между микроавтобусом и фурой, унесла жизни 32- и 59-летней жительниц Салаватского района, уточняет республиканская госавтоинспекция. Еще 12 пассажиров «Пежо» госпитализированы с различными травмами.
Напомним, 2 марта 29-летний уфимец за рулем микроавтобуса, следуя в сторону Малояза, выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом под управлением 50-летнего жителя Курганской области. Авария произошла на автодороге Самара – Уфа – Челябинск.
За прошедший четверг в регионе зарегистрировано девять ДТП, в которых два человека погибли и 12 получили травмы.
Автор: Марат САТТАРОВ
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