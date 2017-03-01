В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка

Верховный суд республики утвердил решение Стерлитамакского городского суда в отношении 35-летней Ольги Хуснутдиновой, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В июне прошлого года Хуснутдинова пьяной села за руль Chevrolet Cruze и поехала к матери. На улице Технической она въехала на встречке в отечественную «девятку», за рулем которой сидела 29-летняя беременная девушка. Она скончалась от полученных травм.

Городской суд приговорил виновницу смертельного ДТП к двум с половиной годам колонии и лишению прав на два года. Осужденная сочла приговор чрезмерно суровым и обжаловала его с намерением получить условный срок лишения свободы или применить отсрочку от отбывания наказания до достижения ее девятилетним ребенком 14-ти лет.

Прокуратура не согласилась с ее доводами и просила суд ужесточить приговор. Верховный суд республики утвердил ранее вынесенное решение. Осужденной предстоит направиться в колонию-поселение и выплатить потерпевшей стороне миллион рублей компенсации морального вреда.