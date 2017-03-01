В Башкирии 42 многодетные женщины получили медали «Материнская слава»

Медали «Материнская слава» вручены накануне женского праздника 42 многодетным мамам, сообщает пресс-служба правительства республики.



- Особенно приятно вручать вам награды в первые дни весны, — подчеркнул вице-премьер Салават Сагитов, обращаясь к виновницам торжества. - Вы, на мой взгляд, и есть то самое настоящее олицетворение весны, которая дает жизнь всему живому. Вы даете жизнь, и причем не одному или двум малышам, а гораздо большему количеству детей. И за это хочется выразить вам огромную благодарность. Если будут такие женщины, как вы, страна будет процветать.

С. Сагитов также напомнил о мерах социальной поддержки для семей с детьми. Это выплата 300 тысяч рублей на приобретение жилья при рождении первого ребенка, материнский капитал при рождении второго и последующего детей. Прорабатываются меры и по поддержке многодетных семей.

Добавим, что медалью «Материнская слава» награждаются женщины, родившие пять и более детей. С 1998 года ее получили более семи тысяч многодетных мам.