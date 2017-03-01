В Белорецке выявлены нарушения при строительстве жилья

Белорецкая межрайонная прокуратура выявила недостатки при возведении двух многоквартирных домов.

Выяснилось, что подрядчики использовали некачественные материалы, в одном из этажей не выложили утеплитель, предусмотренный проектом, швы стен между комнатами заполнялись достаточным количеством раствора. Между тем, здания строились, в том числе и для обеспечения жильем детей-сирот.



Как отмечено на сайте Белорецкой межрайонной прокуратуры, компания не обеспечила безопасные условия на стройке, не установив временное ограждение лестничных маршей, что могло привести к падению рабочих.



По данным фактам межрайонный прокурор внес директорам предприятий подрядчиков представления об устранении нарушений. Виновные лица оштрафованы за нарушение обязательных требований в области строительства.