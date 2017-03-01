В Миякинском районе сельсовет оставил свою бывшую работницу без пенсии

Пенсионные права жительницы Миякинского района защитила прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

53-летняя женщина более двадцати лет проработала в Уршакбашкарамалинском сельсовете и ушла в отставку в связи с ухудшением здоровья. В августе прошлого года сельская администрация перестала выплачивать ей пенсию. За полгода долг достиг почти 50 тыс. рублей.





Пенсионерка неоднократно обращалась к местным властям, чтобы урегулировать вопрос выдачи средств. Но глава сельсовета незаконно отказывал ей, ссылаясь на то, что эта обязанность лежит на администрации района.





Прокуратура внесла в сельсовет представление с требованием выплатить заявительнице пенсию. Долг погашен.