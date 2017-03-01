Житель Бирска, виновный в гибели двух человек, приговорён к 2,5 годам колонии

Благовещенский районый суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, сообщает прокуратура РБ.

Вечером в октябре 2016 года бирянин на рабочем автомобиле Toyota Hilux, подъезжая к городу, пошел на обгон грузовика и столкнулся с автомобилем марки Богдан. Авария унесла жизни 47-летнего водителя встречного авто и его 22-летнего коллеги, который сидел на пассажирском месте.

Подсудимый признал вину и в ходе следствия выплатил родственникам 22-летнего погибшего 800 тысяч рублей. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, лишил прав на два года и обязал выплатить вдове и сыну погибшего водителя миллион рублей.