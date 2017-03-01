В Бижбулякском районе один школьник жестоко избил другого

Пострадавшего госпитализировали, на обидчика завели уголовное дело.

Конфликт между двумя подростками 16 и 15 лет произошел в спортзале одной из районных школ. Тот, что помладше, отказался идти заливать каток, старший ударил его два раза в живот.

В результате пострадавший получил разрыв внутренних органов, его госпитализировали, сообщили "РБ" в республиканском следкоме.

На обидчика завели уголовное дело за нанесения тяжких телесных повреждений.