Хотел снять жильё, а снял серьги

Так житель Учалинского района «отметил» знакомство с квартирной хозяйкой.

Мужчина прибыл в Уфу на заработки, заранее найдя жилье по интернету. Оно находилось на проспекте Октября и, приехав туда, 39-летний учалинец устроил застолье с хозяйкой, во время которого для начала украл у женщины телефон. А потом под угрозой расправы снял с нее золотые украшения и скрылся.

Когда злоумышленника задержали, золота при нем уже не было. Ранее судимый мужчина успел его продать, а телефон выкинул, поскольку не смог взломать блокировку.

Теперь на грабителя завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.