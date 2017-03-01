Жительницу Белорецка задержали за продажу «соли»

На нее завели уголовное дело, взяв подписку о невыезде.

Полицейские проводили операцию «Наркозаслон» и задержали наркоторговку, когда женщина продавала пакетик с наркотическим веществом 43-летней белоречанке. Дома у 42-летней ранее судимой наркодилерши нашли еще один сверток с «солью». Женщина честно призналась, что промышляла наркосбытом, теперь на нее завели уголовное дело.

Такую же «соль» белорецкие полицейские нашли и у 22-летнего мужчины, проживающего по ул. Тюленина. Ему тоже грозит тюремное наказание за незаконное хранение наркотических веществ, сообщают в МВД республики.