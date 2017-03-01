В Уфе сотрудница банка гасила свои долги, оформляя кредиты на клиентов

Прокуратура Калининского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего банковского менеджера, обвиняемой по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

С 2013 по 2014 годы менеджер составила от имени 12 клиентов заявления на выдачу кредитов, после чего получила пластиковые карты и потратила деньги на погашение собственных кредитов. По словам обвиняемой, ежемесячные платежи по ее кредитам составляли около 100 тысяч рублей.

В общей сложности компании причинен ущерб в 680 тысяч рублей. Выйти на незаконные действия удалось благодаря одному из клиентов, на которого был оформлен кредит – он узнал об открытой на его имя карте, установив банковское приложение на телефон. Пытаясь выяснить что к чему, он обратился к руководству учреждения, а то впоследствии провело служебную проверку и выявило еще 11 фактов мошенничества.

Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.