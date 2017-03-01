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01.03.17 Сегодня - Всемирный день гражданской обороны

В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи и мам с малолетними детьми

Ярмарка вакансий для молодежи и женщин с малолетними детьми пройдет 2 марта в Уфе, сообщили в центре занятости населения города.