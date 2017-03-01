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01.03.17 | 15:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамакском районе управляющая компания погасила миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
ООО «УК ЖКХ» погасило часть долга после прокурорской проверки.
Организация с ноября по декабрь прошлого года задолжала 110 сотрудникам более 1,8 миллиона рублей. После того как прокуратура внесла в адрес директора ООО представление, предприятие выплатило миллион рублей.
Кроме того, по результатам рассмотрения административного дела руководитель оштрафован на десять тысяч рублей. Полное погашение задолженности находится на контроле надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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