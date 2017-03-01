В Башкирии до конца года трудоустроят 5 тысяч инвалидов

Более 5 тысяч инвалидов будут дополнительно обеспечены рабочими местами до конца нынешнего года, сообщил вице-премьер Салават Сагитов на заседании коллегии минтруда.

Сейчас в республике работают 16,3 тыс. трудоспособных инвалидов – 20 процентов от их числа. К 2020 году этот показатель планируется довести до 40 процентов.

Всего на поддержку занятости в минувшем году направлено 1,7 млрд рублей. Уровень безработицы, по предварительным данным, снизился до 5,8 процента.