В Уфе управляющая компания «нагрела» жильцов на 1,3 миллиона рублей

УЖХ Орджоникидзевского района вернет жильцам дома по улице Богдана Хмельницкого, 92/1 более миллиона рублей, незаконно начисленных за отопление, сообщили в Центре защиты прав граждан «Справедливая Россия».

В течение двух лет жители многоэтажки получали завышенные счета. Только в 2014 году плату за тепло повышали четыре раза, в то время как по закону корректировка может проводиться раз в год. Представить жильцам показания общедомового прибора учета сотрудники компании отказывались.

Как выяснилось при проверке, данные о потреблении тепла были значительно завышены по сравнению с реальным расходом. В 2014 году жильцам была выставлена сумма в 2,3 раза больше реальной, в 2015 году – в 2,7 раза. Кроме того, с мая 2011 года по февраль 2013-го и с февраля по ноябрь 2014 года общедомовой счетчик тепла не был поставлен на учет, тем не менее управляющая компания скорректировало плату в сторону повышения на 657 тысяч рублей.

По предписанию госкомжилнадзора УЖХ Орджоникидзевского района должно вернуть жителям дома более 1,3 млн рублей – в среднем по 13 тысяч рублей на каждую квартиру.