В Сибае на таксиста напали лже-клиенты

Сегодня ночью 32-летний водитель такси ожидал на улице пассажиров, когда к нему в машину подсела подвыпившая компания молодых людей.



Оказалось, такси они не вызывали. Однако в машине себя повели неадекватно, разговор начали со скандала. В какой-то момент один из компании достал похожий на пистолет предмет и стал требовать у таксиста денег.

Помощь таксисту пришла случайно. Бдительный горожанин, пожелавший не называть свое имя, сообщил в «дежурку» о потасовке в машине. На место происшествия незамедлительно прибыли находившиеся неподалеку сотрудники патрульно-постовой службы и пресекли происходящее.

Один из хулиганов оказался ранее судимым, полицейские изъяли у молодого человека пневматический пистолет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.