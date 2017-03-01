В Бирске обрушилась крыша двухэтажного жилого дома

Проверку по факту обрушения крыши жилого дома начала Бирская межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 28 февраля под тяжестью снега прогнулось одно из стропил крыши двухэтажного дома по улице Комарова, 38. Кровля деформировалась, часть конструкций провалилась на чердак. Квартиры при этом повреждены не были.

Сейчас крыша и чердак расчищены от снега, разрушенные конструкции демонтируются, отверстия в кровле закрыты шифером.





За содержание дома и уборку снега отвечает компания «УЖКХ Сервис». Ранее прокуратура уже выявляла нарушения в ее деятельности при очистке крыш домов от наледи и сосулек. В отношении главного инженера организации было возбуждено административное дело.





Прокуратура намерена установить причины обрушения крыши и оценить исполнение обязанностей управляющей компанией.