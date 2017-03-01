|
|
НОВОСТИ
01.03.17 15:44
В Стерлитамакском районе управляющая компания погасила миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
01.03.17 14:33
В Уфе задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине
01.03.17 11:08
В Зианчуринском районе автобус с детьми столкнулся с ВАЗ-2115. Пассажир легковушки погиб
01.03.17 10:16
В Стерлитамаке начальник участка из-за неубранной наледи оказалась на скамье подсудимых
01.03.17 00:06
«Стимулирование» сотрудников привело чиновницу районного масштаба на скамью подсудимых
28.02.17 10:33
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
|
01.03.17 | 14:18 НОВОСТИ | Архив новостей
В Бирске обрушилась крыша двухэтажного жилого дома
Проверку по факту обрушения крыши жилого дома начала Бирская межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 28 февраля под тяжестью снега прогнулось одно из стропил крыши двухэтажного дома по улице Комарова, 38. Кровля деформировалась, часть конструкций провалилась на чердак. Квартиры при этом повреждены не были.
Сейчас крыша и чердак расчищены от снега, разрушенные конструкции демонтируются, отверстия в кровле закрыты шифером.
За содержание дома и уборку снега отвечает компания «УЖКХ Сервис». Ранее прокуратура уже выявляла нарушения в ее деятельности при очистке крыш домов от наледи и сосулек. В отношении главного инженера организации было возбуждено административное дело.
Прокуратура намерена установить причины обрушения крыши и оценить исполнение обязанностей управляющей компанией.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35