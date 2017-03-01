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01.03.17 | 13:57 НОВОСТИ | Архив новостей
Жителю Белебея дали два года колонии за хищение бензопилы
Городской суд вынес решение в отношении местного жителя по статье «кража».
В конце июня 2016 года злоумышленник похитил из помещения зерносклада в деревне Новосараево бензопилу стоимостью 17 тысяч рублей. В последующем он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
С учетом того, что обвиняемый ранее был судим, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте Верховного суда РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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