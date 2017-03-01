Жителю Белебея дали два года колонии за хищение бензопилы

Городской суд вынес решение в отношении местного жителя по статье «кража».

В конце июня 2016 года злоумышленник похитил из помещения зерносклада в деревне Новосараево бензопилу стоимостью 17 тысяч рублей. В последующем он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом того, что обвиняемый ранее был судим, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте Верховного суда РБ.