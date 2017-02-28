В Уфе разыскивается водитель «Шкоды», скрывшийся с места наезда на пешехода

Происшествие случилось в первом часу дня 28 февраля.

Напротив дома № 18 по улице 50-летия Октября неустановленный водитель совершил наезд на 39-летнюю местную жительницу. Пострадавшая с травмами обратилась в травмпункт, а виновник скрылся с места ДТП. По предварительным данным, он был за рулем «Шкоды Фабии» черного цвета с госномером С 284 ТО 116, сообщает городская госавтоинспекция.

За прошедший день в Уфе зарегистрировано 120 ДТП, пострадали четыре человека.