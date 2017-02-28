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01.03.17 | 10:16 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамаке начальник участка из-за неубранной наледи оказалась на скамье подсудимых
В Стерлитамаке вынесен приговор по факту получения трехлетним ребенком тяжелых травм из-за схода наледи с крыши, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Начальник участка ЖК «Уральский» Наталья Табабилова, как определил суд, "вопреки своим обязанностям, не организовала своевременную очистку от снега и наледи кровли пятиэтажного дома по ул.Элеваторная". В марте прошлого года ледяная глыба обрушилась на жительницу дома и ее трехлетнюю внучку, выходивших из подъезда.
Пожилая женщина отделалась ушибами. Ребенок был госпитализирован, оказался в реанимации и перенес сложную шестичасовую операцию. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременной медицинской помощи девочка осталась жива.
Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления и выплатила потерпевшей стороне 200 тыс рублей компенсации морального вреда, уточнили в прокуратуре. Суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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