Под отзыв попали 887 автомобилей Volvo XC90

ООО «Вольво Карс» проводит добровольный отзыв моделей XC90, реализованных в 2015-2016 годах, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва послужила возможность ненадежного закрепления дренажного шланга системы кондиционирования. В конечном итоге влага может проникать в салон автомобиля и в работе системы кондиционирования произойти проблемы. Если течь не будет обнаружена, то со временем это скажется на работе электросистем автомобиля.

Владельцев оповестят уполномоченные дилеры. Можно самостоятельно сверить VIN-код на сайте Росстандарта. На указанных транспортных средствах будет проверено крепление дренажного шланга и при необходимости произведена его замена. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.