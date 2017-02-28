"Салават Юлаев" проиграл "Ак Барсу" - 1:2

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (0:1; 0:0; 1:1).

Шайбы забросили: К. Капризов (60-я мин.) - у хозяев; В. Ткачев (16), Д. Азеведо (60) - у гостей. Счет в серии - 1:3.

Юлаевцы вновь проиграли на последних секундах. Но, в отличие от первого матча в Казани, на сей раз все было по делу.

Уже со старта гости обозначили серьезность своих намерений, начав методично штурмовать ворота уфимцев. Лишившись по разным причинам нескольких игроков, хозяева с трудом сдерживали натиск. Здорово действовал наш голкипер Сведберг, раз за разом выручая команду. Но и он был бессилен после броска Ткачева.

После тренерских установок в перерыве "Салават Юлаев" сумел выравнять игру. Но команда действовала "без ворот" - уфимские атаки завершались, в основном, на рубеже синей линии. Превосходство казанцев в основных игровых компонентах сохранялось. При этом "Ак Барс" не гнушался, в случае чего, идти на нарушение правил. Во-первых, арбитры чаще закрывали на это глаза. Во-вторых, получив численное преимущество, наша дружина действовала беззубо.

Главные события поединка случились на последней минуте. Хозяевам все же удалась фирменная атака - Умарк выверенным пасом вывел на убойную позицию Капризова. Зрители уже готовились смотреть овертайм. Но последовала контратака гостей - гол за шесть секунд до конца.

Для "Салавата Юлаева" наступил момент истины. Проигрывать больше нельзя, при этом необходимо дважды побеждать в Казани. Многое прояснится уже завтра, когда соперники сойдутся вновь в столице Татарстана.