|
|
НОВОСТИ
01.03.17 00:06
«Стимулирование» сотрудников привело чиновницу районного масштаба на скамью подсудимых
28.02.17 10:33
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
27.02.17 15:47
Рустэм Хамитов возглавил республиканскую делегацию на Российском инвестфоруме «Сочи-2017»
|
01.03.17 | 09:36 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" проиграл "Ак Барсу" - 1:2
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (0:1; 0:0; 1:1).
Шайбы забросили: К. Капризов (60-я мин.) - у хозяев; В. Ткачев (16), Д. Азеведо (60) - у гостей. Счет в серии - 1:3.
Юлаевцы вновь проиграли на последних секундах. Но, в отличие от первого матча в Казани, на сей раз все было по делу.
Уже со старта гости обозначили серьезность своих намерений, начав методично штурмовать ворота уфимцев. Лишившись по разным причинам нескольких игроков, хозяева с трудом сдерживали натиск. Здорово действовал наш голкипер Сведберг, раз за разом выручая команду. Но и он был бессилен после броска Ткачева.
После тренерских установок в перерыве "Салават Юлаев" сумел выравнять игру. Но команда действовала "без ворот" - уфимские атаки завершались, в основном, на рубеже синей линии. Превосходство казанцев в основных игровых компонентах сохранялось. При этом "Ак Барс" не гнушался, в случае чего, идти на нарушение правил. Во-первых, арбитры чаще закрывали на это глаза. Во-вторых, получив численное преимущество, наша дружина действовала беззубо.
Главные события поединка случились на последней минуте. Хозяевам все же удалась фирменная атака - Умарк выверенным пасом вывел на убойную позицию Капризова. Зрители уже готовились смотреть овертайм. Но последовала контратака гостей - гол за шесть секунд до конца.
Для "Салавата Юлаева" наступил момент истины. Проигрывать больше нельзя, при этом необходимо дважды побеждать в Казани. Многое прояснится уже завтра, когда соперники сойдутся вновь в столице Татарстана.
Автор: Андрей НИЧКОВ
|
AHOHC
AHOHC
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06