Белоречанин осуждён за оскорбление сотрудника полиции

Житель Белорецка 36 лет признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Мировым судом Белорецка установлено, что в октябре прошлого года сотрудники полиции в селе Абзаково остановили автомашину «КамАЗ», перевозившую пиломатериал без надлежащих документов.



Во время оформления протокола о правонарушении подъехавший знакомый водителя, будучи пьяным, стал спорить с сотрудником полиции, при этом выражался в его адрес грубой нецензурной бранью.



Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Как сообщается на сайте Белорецкой межрайонной прокуратуры, подсудимый приговорен к четырем месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства условно с испытательным сроком шесть месяцев.