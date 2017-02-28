Слёт мальчишек прошёл в Белорецке

Военно-спортивный слет мальчишек «Готов служить России!», посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 255-летию Белорецка прошел на базе городского Дворца культуры. В слете приняли участие воспитанники из 13 образовательных учреждений города и района.

Как сообщили в центре внешкольной работы Белорецка, основная соревновательная часть состояла из восьми номинаций: «знатоки истории Великой Октябрьской социалистической революции», «воинские звания в российской армии», «белоречане - Герои Советского Союза и Российской Федерации», «медбрат», «строевая подготовка», «нормативы физподготовки», «сборка и разборка АК», «знания ОБЖ».

Команды соревновались и в двух дополнительных конкурсах: плакатов «Боевой листок», художественной самодеятельности «На привале».