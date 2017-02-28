В Башкирии пассажир «КамАЗа» погиб в ДТП с фурой

Авария произошла 28 февраля в Салаватском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

В десятом часу утра на автодороге Самара – Уфа – Челябинск 27-летний житель Смоленской области за рулем «МАНа» выехал на встречку, где произошло столкновение с «КамАЗом». На месте происшествия скончался 55-летний пассажир грузовика, а его 69-летний водитель, житель Челябинской области, госпитализирован с множественными травмами. В медучреждение также доставлен водитель большегруза.

За прошедший вторник на территории республики зарегистрировано восемь ДТП с одним погибшим и десятью пострадавшими. Задержаны 44 пьяных водителя.