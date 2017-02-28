«Стимулирование» сотрудников привело чиновницу районного масштаба на скамью подсудимых

Заместитель главы администрации, начальник финансового управления Абзелиловского района признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба республиканского следственного комитета.

С января по ноябрь 2015 года чиновница, как установил суд, "в целях повышения своего авторитета перед подчиненными работниками, из корыстной заинтересованности издала приказы, которыми себе и 14 работникам финансового управления незаконно установила стимулирующие выплаты, которые были начислены и выданы на общую сумму более двух миллионов рублей", В суде отметили, что тем самым она причинила значительный ущерб муниципальному бюджету.

Вину чиновница признала и погасила ущерб. Суд запретил ей два года занимать должности на государственной службе.