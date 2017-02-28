Юная узбечка зарезала уфимского пенсионера

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в его квартире 20 февраля. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство", сообщает пресс-служба республиканского следкома.

К сегодняшнему дню оперативникам удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. В убийстве подозревается 21-летняя гражданка Республики Узбекистан - квартирантка хозяина. Правоохранителям удалось ее задержать почти на границе с Республикой Казахстан. Сейчас она содержится под стражей.

Как пояснили в следкоме, между 78-летним хозяином и 21-летней квартиранткой произошел конфликт. Девушка схватила нож и нанесла пожилому хозяину квартиры не менее четырех ударов. От полученных ранений старик скончался на месте.

На допросе подозреваемая сообщила, что хозяин жилья домогался ее, уточнили в пресс-службе.