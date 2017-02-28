Жительница Стерлитамака пыталась сжечь кавалера, который её бил

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой по статье «покушение на убийство с особой жесткостью и общеопасным способом».

Днем в декабре прошлого года женщина в ходе конфликта с 35-летним сожителем взяла из шкафа бутылку с растворителем, облила им мужчину, который лежал на диване, и подожгла. Убедившись, что кавалер горит, горожанка выбежала из квартиры.

Потерпевший самостоятельно погасил пламя, но получил ожоги рук 2 степени. Обвиняемая признала вину, пояснив, что пошла на убийство из-за того, что мужчина злоупотреблял алкоголем и бил ее, сообщает прокуратура Стерлитамака. Уголовное дело направлено в суд.