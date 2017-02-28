Два уфимца и иностранец планировали продать более 10 тонн «палёной» водки

Определенную часть опасной спиртосодержащей жидкости, два уфимца 47 и 50 лет, а также 28-летний гражданин Казахстана уже успели реализовать, сообщает пресс-служба следкома республики.

Спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, подельники приобрели в 2016 году. Потом начали ее сбывать без лицензии, разбавляя водой в определенных пропорциях. Пятилитровый баллон с такой жидкостью шел по цене 350 рублей. Аналогичный объем неразбавленной жидкости торговался по цене 600 рублей.

Следствие установило, что в составе жидкости содержатся токсические микропримеси: уксусный альдегид, метанол, ацетон… Эксперты точно установили, что употребление такой жидкости в качестве пищевого продукта представляет опасность для здоровья людей. Следствие установило и несколько фактов сбыта опасной продукции. После возбуждения уголовного дела против нелегальных алкогольных баронов, у них были произведены обыски с участием подразделений УФСБ России по РБ и МВД по РБ. В ходе них обнаружено не менее 10 тысяч литров жидкости опасной для употребления.