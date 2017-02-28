"Resbash"-Рустэм Хамитов считает, что оптимизация расходов не должна идти в ущерб людям
НОВОСТИ
RSS
28.02.17 16:52
Рустэм Хамитов считает, что оптимизация расходов не должна идти в ущерб людям
28.02.17 16:15
Рустэм Хамитов: опыт работы муниципалитетов Башкирии изучают в других регионах
28.02.17 16:11
Студенты из Башкирии смогут бесплатно учиться в Венгрии
28.02.17 16:01
Рустэм Хамитов призвал развивать в России кооперацию
28.02.17 15:16
Руководитель управления Росреестра уходит в Ленинградскую область
28.02.17 14:59
Житель Кармаскалинского района добился строительства водопровода в родной деревне
28.02.17 14:27
В Уфе экологию улучшат «умные» светофоры и автобусы на газовом топливе
28.02.17 14:17
В Уфе приступили к ямочному ремонту дорог
28.02.17 14:15
Уфа стала лидером по инвестициям среди городов-миллионников
28.02.17 13:21
В Баймакском районе первоклассник погиб под лавиной снега
28.02.17 11:30
В Уфе на девочку с крыши киоска обрушился снег
28.02.17 11:20
В Башкирии может появиться второе «Метро»
28.02.17 11:14
В Кармаскалинском районе возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты
28.02.17 11:12
В Уфе демонтировали ледовые городки
28.02.17 11:07
В Башкирии водитель «Паджеро» погиб в столкновении с «КамАЗом»
28.02.17 10:51
«Ниссан» отзывает более 33 тысяч автомобилей
28.02.17 10:33
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
28.02.17 10:16
Башкирия и группа ВТБ вместе построят Восточный выезд из Уфы
27.02.17 16:53
Трагедия в Белорецке. Женщину завалило снегом в собственном дворе
27.02.17 16:14
Уфимские депутаты утвердили план по реализации послания Рустэма Хамитова
27.02.17 16:07
В Уфе планируют повысить плату за эвакуацию автомобилей
27.02.17 16:06
Самый большой башкирский клин озимых успешно перезимовал
27.02.17 16:04
Жители Башкирии смогут открыть «личный кабинет правообладателя»
27.02.17 15:55
В Уфе увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних
27.02.17 15:48
Башкирский прииск не доплатил своим работникам миллион рублей
27.02.17 15:47
Рустэм Хамитов возглавил республиканскую делегацию на Российском инвестфоруме «Сочи-2017»
27.02.17 15:21
Уфимца отправили в колонию на 3,5 года за 0,3 грамма наркотика
27.02.17 14:43
В Башкирии с первого апреля ограничат движение на автодорогах
27.02.17 14:38
Жительница Стерлитамака зарезала супруга в День защитника Отечества
27.02.17 14:34
Горсовет Уфы формирует Молодёжную палату столицы
27.02.17 14:30
В Уфе полицейские задержали водителя маршрутки, лишённого прав
27.02.17 14:15
Житель Башкирии до смерти забил отца из-за замечания в свой адрес
27.02.17 14:08
Нарушения при трудоустройстве чиновников обошлись компаниям в 4,7 миллиона
27.02.17 13:18
За Башкирским спутниковым телевидением закрепили 21-ю кнопку
27.02.17 12:52
С жителя Башкирии взыскали незаконно полученную субсидию
27.02.17 11:11
В Башкирии в январе отмечен рекордный рост долгов за тепло
27.02.17 11:07
В Уфе до конца года построят три новые школы
27.02.17 10:46
«Порше» отзывает 166 автомобилей
27.02.17 10:16
Житель Благовещенска за рулём «Нексии» погиб в ДТП
27.02.17 10:00
В Башкирии «Логан» на трассе въехал в стоящий грузовик. Погибли два человека
27.02.17 09:08
"Салават Юлаев" выиграл у "Ак Барса" - 4:3
26.02.17 14:25
В Башкирии водителей предупреждают о просадке снега на местных дорогах
25.02.17 22:04
В Башкирии об убийстве сообщила женщина, выпрыгнувшая с четвёртого этажа
25.02.17 21:52
Чекмагушевский «зорро» ограбил пенсионерку
25.02.17 20:06
Слухи об обрушении крыши в торговом центре «Мега» не подтвердились
25.02.17 19:51
Уфимцы сыграли в шахматы на снегу
25.02.17 19:11
­­В уфимской больнице № 18 обрушилась труба вентиляционной шахты
25.02.17 18:11
В Уфе подростки наденут «Жёлтые ботинки». Для джазового фестиваля
25.02.17 11:21
В Татышлинском районе водитель «семёрки» насмерть сбил пешехода
25.02.17 10:34
"Салават Юлаев" повторно уступил "Ак Барсу" - 1 : 2
25.02.17 09:50
В Башкирии медики осмотрят свыше 735 тысяч жителей
25.02.17 08:34
Учалинский район – самый молочный
24.02.17 22:23
Уфа примет чемпионат Европы по мотогонкам на льду
24.02.17 20:56
«Магия виолончели» откроется уфимцам в первый день весны
24.02.17 20:06
В Башкирии мужчина попытался сначала убить подругу, а потом совершить харакири
ЕЩЁ НОВОСТИ