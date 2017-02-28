Студенты из Башкирии смогут бесплатно учиться в Венгрии

Программа разработана на основе соглашения между министерством образования и науки РФ и министерством социальных ресурсов Венгрии, сообщил информационный центр «Финноугория».

Всего будет выделено 200 грантов для российских студентов на обучение в Венгрии на венгерском или английском языках. Обучение бесплатное. Кроме того, будет выдаваться месячная стипендия, обеспечиватся место в общежитии или оплата проживания в снимаемой комнате и медицинская страховка.

Заявки на участие в программе на 2017-2018 учебные годы принимаются до 5 марта на сайте венгерского общественного фонда Темпус и одновременно в министерстве образования и науки.





