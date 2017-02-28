|
|
НОВОСТИ
28.02.17 10:33
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
27.02.17 15:47
Рустэм Хамитов возглавил республиканскую делегацию на Российском инвестфоруме «Сочи-2017»
|
28.02.17 | 16:01 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов призвал развивать в России кооперацию
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов предлагает создать условия для вовлечения россиян в экономику путем развития кооперации.
Об этом он сказал в своем выступлении на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов на инвестиционном форуме в Сочи.
«Давайте создадим условия для кооперирования, пусть это будут не ООО, а, скажем, кооператив из 100 человек», заявил он, приведя в пример европейский опыт, где работают 180 тыс. кооперативов.
Глава Башкортостана также отметил: возможно, коллективное управление снимет у людей боязнь остаться один на один с проблемами при ведении бизнеса.
Автор: Эльза ХОРЕВА
|
AHOHC
AHOHC
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32