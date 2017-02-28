Житель Кармаскалинского района добился строительства водопровода в родной деревне

Вопрос обеспечения водой жителей деревни Улукулево Кармаскалинского района решен в ходе приема граждан в режиме видеоконференции заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском округе Олегом Машковцевым, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по республике.

На прием обратился житель деревни, рассказавший о трудностях в обеспечении населения питьевой водой. Полномочный представитель, рассмотрев вопрос, принял решение о включении строительства водопровода в республиканскую адресную инвестиционную программу.





В районном бюджете предусмотрено 1,7 млн рублей на проектные работы. Не исключено, что помощь на реализацию проекта будет оказана также из республиканского бюджета.