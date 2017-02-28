В Уфе экологию улучшат «умные» светофоры и автобусы на газовом топливе

Интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением внедрена на улицах Уфы, сообщил начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации города Данил Клементьев.

В систему входят более 290 светофоров с микропроцессорными контроллерами, которые работают по суточным и недельным планам. Кроме того, специалисты единого диспетчерского пункта могут оперативно реагировать на любые изменения транспортных потоков.





Увеличение пропускной способности позволило сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 15 процентов. Способствует улучшению экологической обставноки и перевод общественного транспорта на газовое топливо. Сегодня на нем работает более 40 процентов автопарка.