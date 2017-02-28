Уфа стала лидером по инвестициям среди городов-миллионников

Уфа лидирует среди городов-миллионников по инвестициям в экономику города, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В минувшем году объем вложений в капитал крупных и средних предприятий составил 152 млрд рублей.





Вектор работы в этом направлении необходимо сместить на реализацию проектов на принципах государственного и муниципально-частного партнерства, подчеркнул глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Сейчас в городе осуществляется 14 таких проектов.





Приоритет также отдан развитию малого и среднего предпринимательства. Только в минувшем году в городе зарегистрировано 52 тыс. таких предприятий.