Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг

Правительство Башкортостана и Сбербанк будут вместе реализовывать инфраструктурные проекты на принципах государственно-частного партнёрства с привлечением внебюджетных инвестиций, сообщает пресс-служба главы республики.

Меморандум о сотрудничестве был подписан на инвестфоруме в Сочи. Пресс-служба приводит слова башкирского премьер-министра Рустэма Марданова о том, что все предыдущие соглашения со Сбербанком были успешно исполнены.

«Нынешний меморандум предусматривает участие банка в ряде сфер, прежде всего, в дорожном строительстве и строительстве социальных объектов. Кроме этого, мы рассчитываем на поддержку со стороны Сбербанка в реализации пилотных проектов «Карта жителя Республики Башкортостан» и исламского банкинга», пояснил Р.Марданов.

По сообщению пресс-службы, в Сочи были также подписаны протокольные документы между правительством Башкортостана, муниципалитетами республики и крупными предприятиями. В их числе называются «Башкирская лесопромышленная компания», «Белорецкий завод рессор и пружин», «Лесопромышленная компания «Селена», «Машиностроительный завод «РИВС», «Башкирская мясная компания», «АСТЕХ Индастриз» и «Времена года».

Стороны намерены взаимодействовать по реализации инвестпроектов в области глубокой переработки древесины и развития туризма в Белорецком районе, по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в Учалах и Белебее, по созданию сервисного центра для предприятий дорожно-строительного комплекса республики.