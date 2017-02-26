Башкирия и группа ВТБ вместе построят Восточный выезд из Уфы

«Башкирская концессионная компания» (входит в группу ВТБ) и правительство Башкортостана будут взаимодействовать по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе.

Это предусматривает протокол, который на инвестиционном форуме в Сочи подписали председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин и премьер-министр республики Рустэм Марданов.

Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, проект включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автодороги регионального значения. Проект рассчитан на 25 лет.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, строительство будет частично финансироваться за счет системы «Платон». «Проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана, он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре», отметил министр.

В свою очередь А.Костин считает, что группа ВТБ придет со своим опытом государственно-частного партнёрства «в передовой регион».

«Практически начинается реализация важнейшего инфраструктурного проекта, который должен решить транспортные проблемы Уфы, соединив при этом через город две федеральные трассы М-5 и М-7. Это даст мощный толчок социально-экономическому развитию пригородов башкирской столицы», заявил премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов.

Согласно документа, концессионер должен завершить строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого в 1992 году, построить мостовой переход в 2,5 км, а также 14 км дороги, примыкающей к трассе М-5 «Урал», и пункты взимания платы.