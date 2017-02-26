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27.02.17 | 16:07 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе планируют повысить плату за эвакуацию автомобилей
Проект документа о повышении тарифов на принудительную эвакуацию и хранение автомобилей подготовил госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству республики, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Изменения планируется ввести уже нынешней весной. Задержание легкового автомобиля обойдется владельцу в 2 тыс. 135 рублей плюс треть от этой суммы за погрузку-разгрузку. Тарифы за хранение на штрафстоянке начинаются с 53 рублей за час. Владельцам мотоциклов и мопедов придется заплатить 1 тыс. 67 рублей за эвакуацию и 27 рублей за час хранения.
Еще круче наказания для грузового транспорта. Для машин массой до 3,5 тонны штрафы составят соответственно 4 тыс. 271 рубль и 107 рублей, для автомобилей массой более 3,5 тонны – 8 тыс. 543 рубля и 214 рублей, негабаритных машин – 10 тыс. 678 рублей и 267 рублей.
При этом владелец автомобиля может забрать его, если вернется до отъезда эвакуатора, и заплатить только за погрузку-разгрузку.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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