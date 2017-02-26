Жители Башкирии смогут открыть «личный кабинет правообладателя»

Новый сервис «Личный кабинет правообладателя» запущен на сайте Росреестра, сообщает пресс-служба ведомства.

Завести «кабинет» может каждый владелец недвижимости, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. После регистрации он сможет просматривать сведения о принадлежащих ему объектах недвижимости в любом регионе России, подавать заявления на регистрацию прав и отслеживать их статус, записываться на прием.

Владелец «кабинета» также будет получать сообщения об изменениях характеристик объектов, наложении и снятии ограничений и арестов. Кроме того, он сможет сравнить данные об объектах в «личном кабинете правообладателя» и «личном кабинете налогоплательщика», и в случае их несоответствия оперативно исправить неточности.