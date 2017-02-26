В Уфе увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних

В прошлом году в Уфе зарегистрировано 21 тысяча 361 преступление, что на 197 меньше, чем в 2015 году, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на выступление на заседании совета начальника управления МВД России по городу Уфе полковник полиции Виталия Дудко.

Большинство совершенных в прошлом году на территории Уфы преступлений –хищения имущества, их доля составляет почти 40 процентов от общего числа. На втором месте - факты незаконного оборота наркотиков (12,7 процента), на третьем – посягательства против личности (10,8), на четвертом – экономические преступления (4,4 процента).

Как отметил В. Дудко, несмотря на некоторое снижение преступности в целом, полиции города пока не удалось переломить ситуацию с ростом количества преступлений в общественных местах: в 2016 году их совершено 10 тысяч 960, что на 14,3 процента больше, чем годом ранее.

Серьезную обеспокоенность, по словам начальника управления, вызывает рост количества преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних. В прошлом году их было 58, что на 16 фактов больше по сравнению с 2015 годом.

По итогам года в Уфе отмечено снижение на 3 процента (1 тысяча 858 случаев) дорожно-транспортных происшествий, на 27,3 процента уменьшилось количество погибших в них. Виталий Дудко подчеркнул, что часть дорожных происшествий произошла из-за умышленного невыполнения требований безопасности водителями. В основном это превышение скорости и управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.