Уфимца отправили в колонию на 3,5 года за 0,3 грамма наркотика

Кировский райсуд столицы вынес приговор в отношении 26-летнего Руслана Сухарева, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «незаконный сбыт и хранение наркотических веществ».

В сентябре 2016 года горожанин был задержан сотрудниками правоохранительных органов при сбыте знакомому 0,07 грамма наркотика за 500 рублей. При личном досмотре в кармане брюк были обнаружены еще 0,23 грамма запрещенного вещества, которое он хранил для личного потребления.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в десять тысяч рублей, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.