В Башкирии водителей предупреждают о просадке снега на местных дорогах

Об опасности просадки укатанного снега на отдельных дорогах республики предупреждает МЧС.

Причиной этого являются неблагоприятные погодные условия и повышение температуры воздуха.

По данным МЧС, сегодня в отдельных районах метель, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица, снежный накат и снежные заносы.

В то же время на автодорогах федеральных и республиканских автодорогах движение не затруднено.