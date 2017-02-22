В Уфе подростки наденут «Жёлтые ботинки». Для джазового фестиваля

Сегодня и завтра в столице Башкортостана пройдет шестой Всероссийский детский и юношеский конкурс-фестиваль джазовой музыки «Желтые ботинки».

Более ста юных музыкантов из Башкортостана, Екатеринбурга и Москвы соберет фестиваль. Он проводится по четырем номинациям: «солист вокального жанра», «солист инструментального жанра», «вокальный ансамбль», «инструментальный ансамбль».

Фестиваль пройдет в стенах детской музыкальной школы № 4. Он начнется с конкурсного отбора, а завтра здесь же сотоится церемония награждения победителей фестиваля и большой гала-концерт с участием всех конкурсантов, сообщила директор Уфимского джаз-клуба Лилия Прокофьева. Кстати, среди участников конкурса она выбирает будущих резидентов клуба и вручает им именные сертификаты.

В состав жюри вошли известные джазовые музыканты, вокалисты, преподаватели училища искусств, института искусств им. З. Исмагилова и музыкальной школы № 4.