В Башкирии об убийстве сообщила женщина, выпрыгнувшая с четвёртого этажа

Жительница города Октябрьского выпрыгнула с балкона четвёртого этажа, побоявшись стать второй жертвой убийцы...

Вечером 16 февраля трое жителей Октябрьского собрались в квартире, чтобы выпить, посидеть... "Квартирник" не удался: двое мужчин 45 и 33 лет стали конфликтовать, тот, что помоложе, схватил за грудки старшего товарища. А тот схватил нож и трижды ударил им соперника. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Подруга, ставшая очевидцем преступления, опасаясь расправы, выпрыгнула с балкона квартиры на четвертом этаже, не получив при этом телесных повреждений. и сообщила о случившемся в полицию. Злоумышленник был задержан.





Следственные органы предъявили 45-летнему жителю города обвинение в убийстве. Он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба республиканского следкома.