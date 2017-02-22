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25.02.17 | 22:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии об убийстве сообщила женщина, выпрыгнувшая с четвёртого этажа
Жительница города Октябрьского выпрыгнула с балкона четвёртого этажа, побоявшись стать второй жертвой убийцы...
Вечером 16 февраля трое жителей Октябрьского собрались в квартире, чтобы выпить, посидеть... "Квартирник" не удался: двое мужчин 45 и 33 лет стали конфликтовать, тот, что помоложе, схватил за грудки старшего товарища. А тот схватил нож и трижды ударил им соперника. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Подруга, ставшая очевидцем преступления, опасаясь расправы, выпрыгнула с балкона квартиры на четвертом этаже, не получив при этом телесных повреждений. и сообщила о случившемся в полицию. Злоумышленник был задержан.
Следственные органы предъявили 45-летнему жителю города обвинение в убийстве. Он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба республиканского следкома.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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