­­В уфимской больнице № 18 обрушилась труба вентиляционной шахты

Сегодня, 25 февраля, со здания ожогового центра городской клинической больницы № 18 упала ­­труба вентиляционной шахты.



Труба упала с трехэтажного основного корпуса на двухэтажный пристрой. Его покрытие повреждено, кроме того подвергся разрушению кабинет заведующего отделением.

Во время ЧП в здании больницы находилось 58 пациентов и 16 человек обслуживающего персонала. Пострадавших нет, лечебный процесс не нарушен. На место происшествия немедленно выехали специалисты, сообщает информационно-диспетчерский центр «Службы спасения 112» Уфы.