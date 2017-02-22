Слухи об обрушении крыши в торговом центре «Мега» не подтвердились

В уфимской службе прокомментировали информацию о частичном обрушении крыши в торговом центре «Мега», которую накануне распространили электронные СМИ.

Накануне СМИ сообщили, что мегамол остановил работу, все посетители и сотрудники были эвакуированы, якобы из-за обрушившейся крыши. На место "происшествия" были направлены службы спасения. Специалисты исследовали конструкции магазина, никаких повреждений, представляющих угрозу безопасности персонала и посетителей, выявлено не было.

По словам управляющего ТЦ «Мега», центр был закрыт раньше времени из-за проведения технических работ по очистке кровли от снега. Сегодня, 25 февраля, торговый центр работал в штатном режиме.