Чекмагушевский «зорро» ограбил пенсионерку

Чтобы ограбить 85-летнюю жительницу села Чекмагуш, ее односельчанин надел на себя маску и влез к ней в окно. Угрожая расправой, он потребовал у соседки деньги. Опасаясь за свою жизнь, пенсионерка отдала нападавшему все имеющиеся у нее сбережения в размере 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 24-летний безработный. Ранее он уже попадал в поле зрения стражей порядка. Злоумышленник пояснил, что пил с приятелем. Когда спиртное закончилось, он решил раздобыть денег у старушки, проживающей по соседству.



Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс - служба МВД по Республике Башкортостан.