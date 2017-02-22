В Татышлинском районе водитель «семёрки» насмерть сбил пешехода

Авария со смертельным исходом произошла вчера в 21 час 50 минут на 83-м километре автодороги Бураево - Старобалтачево - Куеда.

Водитель ВАЗ-2107 ехал из села Верхние Татышлы в сторону села Булькайпаново и на неосвещенном участке дороги совершил наезд на пешехода, 43-летнего жителя Верхних Татышлов.

Известно, что пешеход в темной одежде, без светоотражающих элементов, внезапно выбежал на проезжую часть дороги. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

За минувшие сутки на дорогах республики совершено семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и семеро получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.