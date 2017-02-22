"Салават Юлаев" повторно уступил "Ак Барсу" - 1 : 2

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференции "Восток". "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:1 (1:0; 0:0; 1:1). Шайбы забросили: Ф. Малыхин (16-я мин., бол.), М. Глухов (42) - у хозяев; Э. Лисин (53) - у гостей. Счет в серии - 2:0

Второй поединок серии казанцы начали без раскачки. Преимущество хозяев обозначилось со старта и нарастало по ходу игры. Только самоотверженные действия юлаевцев в обороне и добротная работа голкипера Сведберга спасли уфимцев от крупных неприятностей уже в дебюте. Взломать нашу защиту хозяева смогли, реализовав численное преимущество.

Наши тренеры вновь пошли на эксперимент, разведя Умарка и Капризова по разным звеньям. В итоге Капризов потерялся без своего ассистента. Только после того, как Глухов забросил вторую шайбу, связка форвардов была восстановлена. И "Салават Юлаев" перехватил преимущество. "Ак Барс" был вынужден больше заботиться о защите. Юлаевцы наседали, Лисин одну шайбу отыграл. Но на большее не хватило времени.

Проиграв в Казани дважды, уфимцы поставили себя в крайне трудную ситуацию. Тем не менее, надежда остается. Эти матчи показали: наша дружина вполне может сражаться с "Ак Барсом" на равных. Оба раза на стороне хозяев оказалась удача. Но теперь - два поединка в Уфе, где все может поменяться. Первый ответный матч - уже завтра.