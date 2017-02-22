Учалинский район – самый молочный

По оперативным данным Центра сельхозконсультирования РБ, больше всех молока в республике с начала года от одной коровы получили хозяйства Учалинского района – 1049 кг,

Причем учалинские буренки в этом году стали выдавать молока на 297 кг больше по сравнению с уровнем прошлого года. Молочный пьедестал вместе с учалинскими занимают коровы Аургазинского (979 кг) и Чекмагушевского (947 кг) районов, Свыше 700 кг получили от одной буренки сельхозпредприятия Кармаскалинского (711 кг), Мелеузовского (776 кг), Стерлитамакского (773 кг) и Уфимского (730 кг) районов.

В среднем по региону на одну голову с начала года получили 626 кг молока, что на 51 кг больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.