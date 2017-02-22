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25.02.17 | 09:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии медики осмотрят свыше 735 тысяч жителей
В 2017 году в ходе диспансеризации планируется осмотреть свыше 735 тысяч граждан республики, из них 207 тысяч уфимцев, сообщает пресс-служба минздрава.
В 2016 году первый этап диспансеризации взрослого населения прошли 733 тысяч жителей республики - 100,4% от плана, сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова. .
Автор: Надежда РОМАНОВА
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